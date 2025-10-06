Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Tpi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Novità anche tra gli opinionisti, che per festeggiare i 25 anni di storia del reality sono tre ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto una ventina di concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Al centro storie di persone comuni, per un ritorno alle origini del reality. 🔗 Leggi su Tpi.it

grande fratello 2025 streaming e diretta tv dove vedere la seconda puntata

© Tpi.it - Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello 2025 streamingGrande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 6 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Stasera, lunedì 6 ottobre 2024, va in onda un nuova puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura: concorrenti e diretta. superguidatv.it scrive

grande fratello 2025 streamingGrande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, 29 settembre 2025. Da tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Streaming