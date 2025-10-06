Grande Fratello 2025 stasera in tv | nomination e nuovi ingressi le anticipazioni

Il Grande Fratello 2025 torna stasera in tv su Canale 5 con le prime nomination e i nuovi ingressi nella Casa. Si tratta della seconda puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Simona Ventura. Accanto a lei, in studio, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti. Francesca e il figlio Simone al centro della scena. Nella puntata del 6 ottobre verrà approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

