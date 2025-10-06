Grande Fratello 2025 stasera in tv | nomination e nuovi ingressi le anticipazioni
Il Grande Fratello 2025 torna stasera in tv su Canale 5 con le prime nomination e i nuovi ingressi nella Casa. Si tratta della seconda puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Simona Ventura. Accanto a lei, in studio, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti. Francesca e il figlio Simone al centro della scena. Nella puntata del 6 ottobre verrà approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
“Mi vogliono buttare fuori perché non gli racconto la storia della mia vita”. La rabbia di Grazia Kendi dopo la lite con Domenico #GrandeFratello #GraziaKendi #DomenicoDAlterio - X Vai su X
Katia Pedrotti ha conosciuto l’amore della sua vita al Grande Fratello, oltre 20 anni fa. Lei e Ascanio Pacelli sono una delle coppie più longeve e felici uscite dal reality. Lui oggi è impegnato come opinionista nella nuova edizione del GF condotto da Simona V Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 6 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Stasera, lunedì 6 ottobre 2024, va in onda un nuova puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura: concorrenti e diretta. superguidatv.it scrive
Anticipazioni Grande Fratello (6 ottobre): nuovi ingressi, cast ribaltato, tensioni e primo televoto. Chi esce stasera - Oggi lunedì 6 ottobre 2025 va in onda il secondo appuntamento del reality show di Canale 5: primi sondaggi, chi entra nella casa e cosa vedremo stasera ... Da libero.it