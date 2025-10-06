Grande Fratello 2025 Matteo si confronta con alcuni coinquilini | nominatemi | Video Mediaset

Superguidatv.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo al Grande Fratello 2025 ha vissuto una settimana complessa ed è arrivato a chiedere ad alcuni coinquilini di essere nominato. Perchè? Grande Fratello 2025, Matteo e lo scontro con i coinquilini: “nominatemi”. Non è stata una settimana semplice per Matteo nella casa del Grande Fratello 2025. “So no la persona più permissiva dell’universo, ma con un minimo di regola. Ho detto non facciamo le pagliacciata e non comportiamoci come delle bestie, ma non in quel senso ” – precisa l’ex pugile. Simona Ventura chiede ad Anita cosa ha provato: “ mi sono sentita dare della bestia, della pagliaccia, mi sono sentita giudicata per una sera e mi è sembrato esagerato”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello 2025 matteoGrande Fratello 2025, la diretta della seconda puntata: a Matteo viene chiesto se vuole lasciare la casa. Il film della settimana di Giulio e - Settimana scorsa Simona Ventura ha fatto il suo debutto nel reality che per il suo 25esimo anniversario torna ad essere nip. Lo riporta msn.com

grande fratello 2025 matteoGrande Fratello, l'ex pugile Matteo: «Se non vi sto bene, nominatemi», ma la Ventura non ci sta - Nella puntata di questa sera 6 ottobre, del Grande Fratello, è stato dedicato un blocco a Matteo Azzali, l'ex pugile che nella prima settimana del programma ha evidenziato una ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Matteo