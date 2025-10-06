Grande Fratello 2025 Giulio e Benedetta primo flirt nella casa | lei è bravo con le chiacchiere | Video Mediaset

E’ tempo di prime cotte e conoscenze nella casa del Grande Fratello 2025. Durante la prima settimana la scintilla è scattata tra Giulio e Benedetta, ma nella casa i compagni d’avventura sono divisi sulla natura del loro interesse. Giulio e Benedetta prima coppia del Grande Fratello 2025?. Pensavo fosse amore invece era un calesse. E’ il caso di Giulio e Benedetta che nella casa del Grande Fratello 2025 si sono avvicinati subito condividendo anche momenti di intimità. “ Ho lasciato fluire un’emozione. Sono stato più di quanto spontaneo possibile. L’ho detto anche a Benedetta, abbiamo corso troppo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

