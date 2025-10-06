Grande Fratello 2025 diretta seconda puntata | la furia e il dolore di Grazia

Anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.35 circa, Simona Ventura conduce la seconda puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi. Sarà un secondo kick-off con l’ ingresso di nuovi concorrenti, annunciati in anteprima da Davide Maggio: si tratta di Omar Benabdallah, Ivana Castorina, Rasha Younes e Flamiania Romoli. Tra le new entry, varcherà la porta rossa un inquilino trans. Al centro della puntata, la prima settimana nella casa con le prime tensioni e i primi conflitti. Riflettori sul rapporto tra  Francesca  e il figlio  Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

grande fratello 2025 diretta seconda puntata la furia e il dolore di grazia

