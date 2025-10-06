Grande Fratello 2025 diretta seconda puntata | la furia e il dolore di Grazia
Anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.35 circa, Simona Ventura conduce la seconda puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Sarà un secondo kick-off con l’ ingresso di nuovi concorrenti, annunciati in anteprima da Davide Maggio: si tratta di Omar Benabdallah, Ivana Castorina, Rasha Younes e Flamiania Romoli. Tra le new entry, varcherà la porta rossa un inquilino trans. Al centro della puntata, la prima settimana nella casa con le prime tensioni e i primi conflitti. Riflettori sul rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Simona chiama, noi rispondiamo! Sorprese, colpi di scena e nuovi ingressi ci aspettano nella nuova puntata di #GrandeFratello, ORA su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! - X Vai su X
Katia Pedrotti ha conosciuto l’amore della sua vita al Grande Fratello, oltre 20 anni fa. Lei e Ascanio Pacelli sono una delle coppie più longeve e felici uscite dal reality. Lui oggi è impegnato come opinionista nella nuova edizione del GF condotto da Simona V Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, la diretta della seconda puntata: nuovi concorrenti entrano in casa, il verdetto del primo televoto - Settimana scorsa Simona Ventura ha fatto il suo debutto nel reality che per il suo 25esimo anniversario ... Scrive msn.com
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 6 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Stasera, lunedì 6 ottobre 2024, va in onda un nuova puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura: concorrenti e diretta. Secondo superguidatv.it