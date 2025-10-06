Anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.35 circa, Simona Ventura conduce la seconda puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Sarà un secondo kick-off con l’ ingresso di nuovi concorrenti, annunciati in anteprima da Davide Maggio: si tratta di Omar Benabdallah, Ivana Castorina, Rasha Younes e Flamiania Romoli. Tra le new entry, varcherà la porta rossa un inquilino trans. Al centro della puntata, la prima settimana nella casa con le prime tensioni e i primi conflitti. Riflettori sul rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello 2025, diretta seconda puntata: la furia (e il dolore) di Grazia