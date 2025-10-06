Grande Fratello 2025 chi è Ivana Castorina | età lavoro vita privata e social
Ivana Castorina è una delle nuove protagoniste del Grande Fratello 2025. Originaria di Catania, ha 36 anni e rappresenta la normalità che contraddistingue la nuova edizione del reality. Con una vita semplice, un lavoro stabile e una forte voglia di mettersi in gioco, Ivana porta nella Casa di Cinecittà autenticità e spontaneità, qualità che hanno già incuriosito il pubblico di Canale 5. Chi è Ivana Castorina. Ivana Castorina è nata e cresciuta a Catania. È una donna solare, determinata e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua partecipazione al Grande Fratello 2025 rappresenta per lei un’occasione unica per raccontarsi e uscire dalla quotidianità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
