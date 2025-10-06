Grande festa a Caprara per la Coppa Roma Castellammare Adriatico FOTO

Grande festa a Caprara per l'arrivo della Coppa Roma Castellammare Adriatico, nella serara di sabato 4 ottobre. Una trentina gli appassionati che, in sella a moto d'epoca, hanno percorso i circa 300 km contando sulla qualità della meccanica di un tempo. Tra di loro anche Italo Forni, campione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: grande - festa

Sua maestà il Leccio della Gira, festa grande per i 325 anni

CM.com – Il Manchester City batte 3-0 il Palermo e si prende l’Anglo-Palermitan Trophy: in goal Haaland e un super Reijnders. Festa grande al Barbera che omaggia gli Oasis

Scherpada, tradizione e cultura. Il borgo di Ponzano superiore si fa in quattro per la grande festa

Buon compleanno al Dynamo Camp, una grande festa per cinquemila - X Vai su X

Francesa Michielin è stata protagonista di una grande festa Vai su Facebook

Festa da campioni. Folla in centro storico per la Sir Perugia: "La Coppa più bella" - "E’ stata una grande vittoria, ci voleva una grandissima festa". Scrive lanazione.it

Coppa Davis e Billie È festa a Chiugiana : "Così alimentiamo la passione per lo sport" - Grande festa mercoledì al Tennis Chiugiana, dove in questi giorni sono esposti i trofei del tennis più iconici del mondo: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte nel 2024 dalle nazionali ... Segnala lanazione.it