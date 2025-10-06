Granamica resta in dieci Rimonta della X Martiri
Granamica 1 X Martiri 2 GRANAMICA: Bonora, Curiale (26’ st Comes), Vandelli, Tiengo (42’ st Mantovani), Rossi, Zaccarelli, De Luca (16’ st Pigaiani Solera), Sharaf, Cappelletti, Orsini, Pizzirani (30’ st Ciampa). All.: Valtorta. X MARTIRI: Aleotti, Artioli (40’ st Benini), Berveglieri, Meli, Bonetti, Pallara, Gjoni (45’ st Munari), Panzetta, Zardi (10’ st Manfredini), Felice, Bini. All.: Bolognesi. Arbitro: Topo di Cesena. Reti: 17’ pt Cappelletti (G), 36’ st Panzetta (X), 45’ st Manfredini (X). Note: ammoniti: Bonora (G), Curiale (G), Tiengo (G), Zaccarelli (G), De Luca (G), Sharaf (G), Orsini (G), Mantovani (G), Gjoni (X), Bini (X). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
