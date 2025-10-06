Gran successo a Roma per Wanderlust 108 l’evento internazionale del benessere consapevole

Il 4 ottobre, il Galoppatoio di Villa Borghese ha ospitato la terza e ultima tappa della 9° edizione italiana di Wanderlust 108 presented by Altavia, l’evento internazionale che unisce tre discipline – corsa, yoga e meditazione – in una giornata dedicata al benessere consapevole. L’evento ha visto la presenza di oltre 1.200 partecipanti attivi e quasi 3.100 visitatori complessivi, per un totale di oltre 4.300 persone in questa ultima giornata dell’unico Mindful Triathlon al mondo, nato con lo scopo di guidare le persone verso il loro Vero Nord. Dal main stage i talent – tra cui Meg Vibes, Tiny Yoga, Michela Maltoni, Ambra Vallo, IOSNO e Filippo Pigaiani – hanno guidato le attività mattutine di corsa e mindful fitness, yoga e meditazione, trasportando i partecipanti alla scoperta della versione più vera di se stessi: un viaggio interiore che è continuato con le Attività Always On e Uncommons, pensate per stimolare corpo e mente e donare benessere a 360°. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

