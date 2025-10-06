Gran successo a Roma per Wanderlust 108 l’evento internazionale del benessere consapevole
Il 4 ottobre, il Galoppatoio di Villa Borghese ha ospitato la terza e ultima tappa della 9° edizione italiana di Wanderlust 108 presented by Altavia, l’evento internazionale che unisce tre discipline – corsa, yoga e meditazione – in una giornata dedicata al benessere consapevole. L’evento ha visto la presenza di oltre 1.200 partecipanti attivi e quasi 3.100 visitatori complessivi, per un totale di oltre 4.300 persone in questa ultima giornata dell’unico Mindful Triathlon al mondo, nato con lo scopo di guidare le persone verso il loro Vero Nord. Dal main stage i talent – tra cui Meg Vibes, Tiny Yoga, Michela Maltoni, Ambra Vallo, IOSNO e Filippo Pigaiani – hanno guidato le attività mattutine di corsa e mindful fitness, yoga e meditazione, trasportando i partecipanti alla scoperta della versione più vera di se stessi: un viaggio interiore che è continuato con le Attività Always On e Uncommons, pensate per stimolare corpo e mente e donare benessere a 360°. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: gran - successo
Caos al Gran Premio del Belgio di Formula 2, il vincitore cambia tre volte: “Gara stravolta”. Cosa è successo
Temptation Island 2025, il gran finale: cosa è successo alle coppie dopo il programma
L’ora delle eroine. Il gran successo del romanzo neostorico scritto da donne
Stefano De Martino in poche parole spiega perfettamente il grande successo de #LaRuotaDellaFortuna: "questa Estate stavo a Napoli, passavo per le vie della città, guardavo le finestre e su tutte le TV vedevo il faccione di Gerry" Stessa cosa capitata a me in - X Vai su X
#Eccellenza - Pari della Solbia, gran successo della Vergiatese nel sabato pomeriggio del girone A Vai su Facebook
Wanderlust 108: torna al Parco San Giuliano l'unico Mindful Triathlon al mondo - Wanderlust 108 torna a Venezia, sabato 27 settembre, al Parco San Giuliano nell’area del Pattinodromo per la seconda tappa della 9ª edizione italiana, dopo il successo dello scorso anno che ha fatto ... Secondo veneziatoday.it