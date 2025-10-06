Il tasso di adozione dei decreti attuativi al massimo da inizio legislatura. Sbloccato il 99,2% delle risorse stanziate dal Governo Meloni. Il terzo trimestre del 2025 e stato caratterizzato da un numero particolarmente basso di nuovi decreti attuativi in ingresso (61). Nei primi nove mesi dell'anno, i nuovi decreti in ingresso sono stati complessivamente 267, il valore minimo dall'inizio della legislatura. E' quanto emerge dalla dodicesima Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi del Governo Meloni con aggiornamento al 30 settembre 2025. Raggiunge il 70% la percentuale dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa entrati in vigore nel trimestre che non prevedono il rinvio a successivi decreti attuativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Governo, efficienza i massimi: record del tasso di adozione di decreti attuativi