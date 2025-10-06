Governatore Calabriaattesa per l' esito

15.00 Si sono chiusi i seggi, ora lo spoglio. Atteso l'esito delle elezioni regionali in Calabria per eleggere il presidente della Regione e i consiglieri regionali. Un milione e mezzo gli elettori. La sfida è tra il governatore uscente Roberto Occhiuto, (FI) per il Centrodestra, e Pasquale Tridico, ex presidente Inps (M5S) per il Centrosinistra. In corsa per la carica di goveratore l' outsider Fancesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it