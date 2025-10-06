Gourmet Escape al Relais Almaranto | un pacchetto di due notti tra alta cucina cooking class e tradizioni piemontesi nelle colline del Monferrato

CALAMANDRANA (AT) – Nascosto tra le colline incantate del Monferrato, patrimonio Unesco, dove il tempo rallenta e i vigneti si perdono all’orizzonte, sorge il Relais Almaranto. Qui, ogni dettaglio racconta una storia di eleganza autentica e amore per il territorio, combinando l’architettura antica con i comfort moderni e il fascino italiano, fino a creare uno scenario unico, perfetto per un weekend romantico, tra esperienze sensoriali, cucina d’autore e paesaggi che sembrano dipinti. Per chi ama il buon cibo e vuole mettersi in gioco, la struttura ha pensato al pacchetto Gourmet Escape, che comprende una cooking class, guidata dallo chef del fine dining ADAGIO Mario Maniscalco e dal team dell’Accademia ADAGIO. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

