Gottardi-Orsi Toth | Continuiamo a metterci in gioco Infortunio affrontato nel modo giusto

Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi, protagoniste assolute del beach volley mondiale, sono state ospitate a Beach Zone, trasmissione condotta da Enrico Spada che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove hanno parlato, tra l'altro, della vittoria nell'Elite16 di Amburgo. Al primo anno assieme le due azzurre hanno conquistato un successo in un Challenge e quattro quinti posti negli Elite16, poi l'infortunio occorso ad Orsi Toth ha pregiudicato l'Europeo, ma dopo il recupero è arrivato il successo più importante. Il primo commento va ovviamente speso per la vittoria ad Amburgo. Valentina Gottardi: " Nel femminile è stata la prima medaglia a questo livello, quindi era una medaglia che stavamo rincorrendo da un po'.

