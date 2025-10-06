Mastica amaro mister Mattia Gori che a fine gara punta anche il dito verso l’arbitraggio per il doppio giallo a Sabotic che ha segnato la svolta di una gara in cui fino a quel momento la Cittadella sembrava poter tornare in vantaggio. "La squadra ha avuto un ottimo approccio alla gara – spiega il tecnico biancazzurro – avevamo trovato un meritato vantaggio dopo venti minuti con Sala, poi subito dopo abbiamo anche avuto l’occasione per il raddoppio ma ci è mancata un po’ di precisione. Peccato per il pari subìto su punizione, ma anche sull’1-1 abbiamo sempre gestito noi la palla". Nella ripresa la Cittadella ha attaccato e Gori si è giocato anche la carta di Morello, l’ultimo arrivato, per dare più imprevedibilità all’attacco, ma alla fine è stato il Progresso a trovare la rete della vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gori mastica amaro: "Arbitraggio non all’altezza. Ai miei ragazzi ho poco da rimproverare"