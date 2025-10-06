Google TV TCL QLED 4K da 55 in offerta su Amazon prima della Festa delle Offerte Prime
TCL 55P7K: TV QLED 4K da 55" con Google TV in offerta a 379€ su Amazon. Scopri le caratteristiche di questo televisore con Dolby Vision, HDR10+ e Chromecast integrato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - qled
Google TV da 32? QLED a meno di 120€? Si, grazie a questa super offerta su Amazon
Google TV QLED 55” con 144 Hz e Dolby Vision IQ a prezzo mai visto: -53% dal listino
Questa Google TV QLED 4K UHD da 65 pollici è in super offerta su Amazon: 50% sul listino
METZ MQF7000Z Smart TV HD QLED Google TV | Eyecare 3.0, HDR10 A soli 204,25€ invece di 627,63€ (-67%) https://s.click.aliexpress.com/e/_c3eNRvhp Venduto e spedito da METZ Store Vai su Facebook
METZ 32MQF7000Z, TV QLED da 32" a 134,99 euro http://dlvr.it/TNV0MJ - X Vai su X
Google TV TCL QLED 4K da 55” in offerta su Amazon prima della Festa delle Offerte Prime - Scopri le caratteristiche di questo televisore con Dolby Vision, HDR10+ e Chromecast integrato. Da tuttoandroid.net
TV QLED compatto con Android TV: il modello TCL da 32 pollici costa meno di 180€ - Tecnologia QLED, HDR, Google Cast e risparmio di 40€ sul prezzo di listino. Riporta tuttoandroid.net