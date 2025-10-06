Goodbye America? | Lontano Presente riflette sulla crisi degli Stati Uniti

Ecodibergamo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA RASSEGNA. Al Qoelet di Redona a Bergamo la 37esima edizione di Lontano Presente, quattro serate per approfondire il ruolo degli Usa nel panorama geopolitico mondiale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

goodbye america lontano presente riflette sulla crisi degli stati uniti

© Ecodibergamo.it - «Goodbye America?»: Lontano Presente riflette sulla crisi degli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: goodbye - america

goodbye america lontano presente«Goodbye America?»: Lontano Presente riflette sulla crisi degli Stati Uniti - La rassegna Lontano Presente, promossa dal Teatro Qoelet e giunta alla sua 37ª edizione, torna a interrogarsi sul mondo contemporaneo con un tema di grande attualità e risonanza globale: « Goodbye ... ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Goodbye America Lontano Presente