Goodbye America? | Lontano Presente riflette sulla crisi degli Stati Uniti
LA RASSEGNA. Al Qoelet di Redona a Bergamo la 37esima edizione di Lontano Presente, quattro serate per approfondire il ruolo degli Usa nel panorama geopolitico mondiale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
New York si prepara a un’elezione destinata a far discutere anche fuori dagli Stati Uniti. Il socialista Zohran Mamdani è nettamente favorito nella corsa a sindaco e propone un programma che intreccia giustizia sociale e nuove politiche urbane. “America social Vai su Facebook
