Gomme da neve o catene | quando bisogna montarle utilizzo prezzi e multe se non le avete

Milano, 6 ottobre 2025 – Due date da segnare sul calendario. Una, quella più in là, con il circoletto rosso, visto che coincide con una scadenza da non dimenticare. Fra i tanti adempimenti legati al cambio di stagione c’è quello che riguarda gli pneumatici invernali o, comunque, l’equipaggiamento necessario ad affrontare il brutto tempo quando si è in auto. Le date. I tempi. L’impiego. Catene e calze. Gli pneumatici “Quattro stagioni”. I prezzi. Le sanzioni. Le date. Il primo appuntamento da ricordare è mercoledì 15 ottobre: da quel giorno, infatti, sarà possibile montare sulla propria vetture le gomme invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gomme da neve (o catene): quando bisogna montarle, utilizzo, prezzi e multe se non le avete

