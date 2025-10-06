È il rookie Steven Fisk a vincere, al termine delle 72 buche regolamentari, il Sanderson Farms Championship, torneo che mette in palio 6 milioni di dollari di montepremi e 500 punti FedEx Cup Fall. E lo ha ha fatto con un’incredibile ultima giornata in -8 (9 i birdie e solo un bogey per lo statunitense domenica) per un totale complessivo di -24. Per Fisk, 28enne di Atlanta, si tratta della prima vittoria sul Tour maggiore. Dietro, a -22, il sudafricano Garrick Higgo che ha resistito tuttanla settimana nella parte alta della classifica e non si è mai disunito o scomposto. Per lui 4 giornate in 65-66-67-68. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Il rookie Fisk sorprende tutti e vince il Sanderson Farms Championship