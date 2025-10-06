Golf Anne Chen vince l’Epson Tour Championship e conquista la carta LPGA 2026
La statunitense si impone dopo playoff su Schubert e balza dall’11° posto nella Race for the Card. Roberta Liti chiude 24ª e conferma la permanenza nel circuito. Impresa di Anne Chen all’ Epson Tour Championship di Indian Wells (California). La 22enne americana ha conquistato il titolo con uno score totale di 266 colpi (-22), superando dopo cinque buche di playoff la connazionale Sophia Schubert. Per la Chen, che partiva dal 30° posto della Race for the Card, il trionfo ha significato anche la risalita all’ 11ª posizione del ranking, sufficiente per garantirsi una delle 15 carte d’accesso al LPGA Tour 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: golf - anne
A bordo dell'automobile, una Golf, un cittadino italiano di 20 anni, trasportato al Sant'Andrea per gli accertamenti di rito, i cui esiti sono risultati negativi Vai su Facebook
Grande festa per i 25 anni del Golf Club Parco di Roma Autorità, soci e Presidenti di Circolo hanno celebrato il primo quarto di secolo del Golf Club Parco di Roma. - X Vai su X