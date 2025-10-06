Goldrake torna in preserale | la Rai conferma la messa in onda della serie restaurata

La storica serie animata “UFO Robot Goldrake” torna stabile nel palinsesto della Rai: ogni domenica alle 18:55, su Rai 2, verranno trasmessi gli episodi restaurati, con l’aggiunta di tre puntate inedite mai viste prima nel catalogo Rai. Un rilancio pensato per accontentare nostalgici e nuove generazioni, e per riaffermare il valore di un prodotto dal forte carisma culturale. Un classico che rinasce in fascia preserale. Dopo il clamore registrato nella prima trasmissione del 5 ottobre, la Rai ha deciso di fissare una collocazione ricorrente per Goldrake alla domenica in preserale. La serie originale, composta da 71 episodi restaurati, verrà proposta con qualità migliorata e colori ridisegnati, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva contemporanea, pur mantenendo l’identità storica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

