global sumud flotilla tutte le bugie della finta missione umanitaria pro pal verso gaza

Panorama.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vi siete mai chiesti se dietro certe “missioni umanitarie” si nasconda un copione scritto a tavolino? È ciò che emerge dall’ultima vicenda della Global Sumud Flotilla, ribattezzata in Israele «Hamas-Flotilla». Presentata come un’iniziativa pacifica per portare aiuti a Gaza, si è rivelata un’operazione di pura propaganda politica, orchestrata con fondi opachi, false mappe e narrazioni mediatiche studiate per accusare Israele di crimini che non ha commesso. Le quaranta imbarcazioni dirette verso la Striscia sono state intercettate durante lo Yom Kippur: nessuna trasportava cibo, medicine o materiale sanitario. 🔗 Leggi su Panorama.it

