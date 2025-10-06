Global Sumud Flotilla governo non ha pagato per i voli di ritorno degli italiani fermati in Israele

Il governo non ha pagato per i voli di ritorno degli italiani che hanno partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla, e che sono stati maltrattati e incarcerati in Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Le immagini dell’arrembaggio alle barche della Global Sumud Flotilla, il racconto di chi è tornato, l’attesa di chi è ancora nelle prigioni israeliane. E le aspettative di chi si è messo in navigazione da poco all’interno di altre iniziative umanitarie internazionali. Le Vai su Facebook

"Grazie alle pressioni della Global Sumud Flotilla e alle manifestazioni di piazza in Italia, finalmente Hamas accetta il piano di pace di DONALD TRUMP." Mmm secondo me manca qualcosa nella spiegazione - X Vai su X

L’abbordaggio israeliano della Global Sumud Flotilla, con le foto e i video - Poco prima che la connessione saltasse, l’arrivo della Marina militare israeliana era visibile anche dal video dell’ Alma, la barca dove c’era Thiago Avila, uno dei membri del comitato direttivo della ... Si legge su ilpost.it