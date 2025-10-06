Gli utenti di Sora faranno soldi condividendo la propria identità sul social

Dday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI prepara nuove regole per Sora. I titolari dei diritti potranno decidere come usare i propri “cameo” e ricevere parte dei ricavi generati dagli utenti. Un esperimento economico e sociale inedito. 🔗 Leggi su Dday.it

gli utenti di sora faranno soldi condividendo la propria identit224 sul social

© Dday.it - Gli utenti di Sora faranno soldi condividendo la propria identità sul social

In questa notizia si parla di: utenti - sora

utenti sora faranno soldiOpenAI annuncia una nuova app basata su Sora 2: potrete fare cameo incredibili con i vostri amici - OpenAI presenta Sora 2 e una nuova app social: grazie all'intelligenza artificiale, gli utenti potranno creare video impressionanti e inserire cameo con i propri amici. Lo riporta multiplayer.it

utenti sora faranno soldiOpenAI Sora 2 e app Sora: protezioni sufficienti? (update) - OpenAI ha implementato diverse protezioni per evitare la generazione e la condivisione di deepfake non consensuali tramite l'app Sora per iOS. Segnala punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Utenti Sora Faranno Soldi