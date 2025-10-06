Francesco Sani ha illuminato la scena nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile, subentrando nelle fasi finali del secondo e del terzo set contro la Polonia e riuscendo a fare la differenza con delle splendide serie al servizio e degli ace. Lo schiacciatore non avrebbe dovuto partecipare alla rassegna iridata, poi l’infortunio occorso a Daniele Lavia lo ha promosso e si è fatto trovare pronto nel momento più caldo a Pasay City (Manila, Filippine). Il giorno dopo le magie firmate contro i biancorossi, il 23enne ha festeggiato la conquista del titolo insieme ai propri compagni di squadra e ora si appresta a incominciare la stagione di Superlega con la maglia di Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli USA strappano una promessa del volley all'Italia: il fratello di Francesco Sani non sarà azzurro!