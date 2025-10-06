gli ultimi bonus che si possono chiedere ad ottobre

Con ottobre termina la possibilità di poter accedere a una serie di bonus. Meglio, dunque, affrettarsi per cavalcare occasioni convenienti. Va comunque specificato che la stragrande maggioranza dei bonus e degli incentivi ha una durata che prescinde il calendario. Per avere una panoramica completa della lunga lista di bonus messa a disposizione dall’Inps basta visitare il portale ufficiale. Il percorso: Home Page > Sostegni, Sussidi e Indennità. Bonus cicogna. È agli sgoccioli il Bonus Cicogna 2025, per bambini nati o adottati nel 2024. La misura è rivolta unicamente ai figli di dipendenti di Poste Italiane, iscritti alla Gestione Postelegrafonici sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% e pensionati già dipendenti di PosteIpost. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

