Gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla lasciano Israele | oggi il rientro dei 15 italiani

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rientro scaglionato e assistenza diplomatica. Si conclude oggi, 6 ottobre, la vicenda dei 170 attivisti internazionali della Sumud Flotilla, arrestati dalle autorità israeliane dopo aver tentato di forzare il blocco navale su Gaza. Tra loro anche 15 cittadini italiani, che nelle prossime ore lasceranno Israele a bordo di un volo charter diretto ad Atene e poi a Roma. Il Ministero degli Esteri ha confermato l’operazione di rimpatrio, precisando che l’ambasciata italiana a Tel Aviv seguirà ogni fase del trasferimento. “L’Italia è sempre in prima linea nella tutela dei propri cittadini all’estero”, ha dichiarato Antonio Tajani, assicurando pieno supporto logistico e legale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

