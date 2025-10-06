Gli ultimi 15 attivisti della Flotilla rientrano in Italia | tra loro il veronese Zambrin

Tornano a casa oggi, lunedì 6 ottobre, con un volo charter da Atene, gli ultimi 15 italiani della Global Sumud Flotilla fermati e detenuti in Israele, tra i quali anche il veronese Simone Zambrin. Ad annunciarlo nella serata di domenica il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo che i.

