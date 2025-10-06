Gli ultimi 15 attivisti della Flotilla rientrano in Italia | tra loro il veronese Zambrin
Tornano a casa oggi, lunedì 6 ottobre, con un volo charter da Atene, gli ultimi 15 italiani della Global Sumud Flotilla fermati e detenuti in Israele, tra i quali anche il veronese Simone Zambrin. Ad annunciarlo nella serata di domenica il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo che i. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: ultimi - attivisti
Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti
Flotilla, Tajani: «Domani rientrano gli ultimi 15 italiani». Gli attivisti: «Trattati come scimmie al circo». Il racconto della detenzione e il mistero degli aiuti
MEDIO ORIENTE | Il servizio penitenziario israeliano ha informato che oggi saranno espulsi circa 170 attivisti della Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni. Tra questi è previsto il rientro degli ultimi 15 italiani. #ANSA - X Vai su X
ll racconto degli ultimi giorni della Grande Blu, una delle imbarcazioni dell Global Sumud Flotilla. Ripartiti da Creta dopo lo stop tecnico e in direzione Gaza, equipaggio e attivisti si preparano con esercitazioni e istruzioni di sicurezza in vista dello stop isreaeli Vai su Facebook
Flotilla, gli ultimi attivisti italiani tornano in patria: arrivo previsto oggi - Ultimi attivisti italiani della Flotilla pronti a tornare in patria: l'annuncio del ministro Tajani in queste ore. Riporta notizie.it
Lasceranno oggi Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere - Lasceranno oggi Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere. Come scrive ansa.it