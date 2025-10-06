Gli Stati Uniti dichiarano guerra alla pasta italiana La Molisana | Non ci resta che spostare la produzione negli Usa
I super dazi annunciati dalla Casa Banca ammontano al 107% e sono frutto di un'indagine antidumping che riguarda due marchi tricolore. Tremano i pastifici: la misura compromette un mercato da 800 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
