Gli Stati Uniti dichiarano guerra alla pasta italiana La Molisana | Non ci resta che spostare la produzione negli Usa

Gamberorosso.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I super dazi annunciati dalla Casa Banca ammontano al 107% e sono frutto di un'indagine antidumping che riguarda due marchi tricolore. Tremano i pastifici: la misura compromette un mercato da 800 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

gli stati uniti dichiarano guerra alla pasta italiana la molisana non ci resta che spostare la produzione negli usa

© Gamberorosso.it - Gli Stati Uniti dichiarano guerra alla pasta italiana. La Molisana: “Non ci resta che spostare la produzione negli Usa”

In questa notizia si parla di: stati - uniti

Gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

90 Day Fiancé: la verità sull’arresto della star femminile negli Stati Uniti

Guerra ai narcos nei Caraibi: Usa dichiarano conflitto armato, Trump mette sotto pressione Maduro e il Venezuela - Trump dichiara "conflitto armato non internazionale" contro i cartelli della droga e aumenta la pressione su Maduro ... Lo riporta tag24.it

stati uniti dichiarano guerraGli Usa dichiarano guerra ai cartelli della droga: la reazione del Venezuela - Il memorandum inviato al Congresso afferma che gli USA sono in “conflitto armato” con i cartelli della droga. Riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Stati Uniti Dichiarano Guerra