Gli pesta il piede mentre è passeggio lungo via Atenea e si innesca la baruffa | 3 sanzionati per condotte moleste

Agrigentonotizie.it | 6 ott 2025

Gli ha pestato il piede mentre passeggiavano lungo via Atenea. Tanto è bastato per innescare la baruffa, nelle vicinanze di uno dei tanti locali della movida. Tre i giovani, tutti nati ad Agrigento, che sono stati sanzionati dalla polizia per “condotte moleste”. L'intervento fulmineo dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

