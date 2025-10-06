Gli pesta il piede mentre è passeggio lungo via Atenea e si innesca la baruffa | 3 sanzionati per condotte moleste
Gli ha pestato il piede mentre passeggiavano lungo via Atenea. Tanto è bastato per innescare la baruffa, nelle vicinanze di uno dei tanti locali della movida. Tre i giovani, tutti nati ad Agrigento, che sono stati sanzionati dalla polizia per “condotte moleste”. L'intervento fulmineo dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: pesta - piede
