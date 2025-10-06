Gli obiettivi dell' undicesimo volo di test di Starship

Dday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo volo di test di Starship è programmato per la notte tra il 13 e il 14 ottobre ora italiana. Nuovi esperimenti sul booster Super Heavy, mentre per la navicella si proveranno in mare le stesse manovre per un atterraggio sul torre di lancio. 🔗 Leggi su Dday.it

gli obiettivi dell undicesimo volo di test di starship

© Dday.it - Gli obiettivi dell'undicesimo volo di test di Starship

In questa notizia si parla di: obiettivi - undicesimo

obiettivi undicesimo volo testStarship: SpaceX comunica la data del prossimo test - SpaceX ha comunicato gli obiettivi dell'undicesimo test di volo del razzo Starship che dovrebbe avvenire il 13 ottobre (14 ottobre in Italia). Da msn.com

obiettivi undicesimo volo testSpaceX annuncia l'undicesimo volo del razzo spaziale Starship: sarà il 14 ottobre - Nelle scorse ore SpaceX ha annunciato ufficialmente che l'undicesimo volo del razzo spaziale Starship (Flight 11) è previsto per il 14 ottobre, ora italiana. Riporta hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Obiettivi Undicesimo Volo Test