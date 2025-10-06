Gli Instant poll di Sky Tg24 seppelliscono il M5S L’ironia di Bignami | Complimenti Conte e Schlein distruggono la sinistra
Il governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria Roberto Occhiuto a valanga, al 57-61%, secondo instant poll e prima proiezioni. Riconosciuto il suo grande lavoro in regione, i cittadini hanno parlato chiaro. Lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico al 38-42%, Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) tra lo 0 e il 2%. Ribadendo che è il quadro che emerge dall’instant poll di Youtrend per Skytg24 e che per tutto il pomeriggio si avvicenderanno proiezioni e dati, segnaliamo un altro dato trionfale. Una vittoria nella vittoria. Secondo lo stesso instant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto Fratelli d’Italia è quotato tra il 15 e il 19%, e sarebbe il primo partito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: instant - poll
Sky TG24: speciale elezioni regionali Marche con Il Confronto, Instant Poll e Trovapresidente
Regionali, instant poll La7: nelle Marche avanti Acquaroli, governatore uscente del centrodestra. Per Sky testa a testa con Ricci
Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio, Acquaroli avanti di poco (agli instant poll). Crolla l'affluenza. Attesa per le prime proiezioni. ?Segui la diretta
Instant poll Youtrend per @SkyTG24: per il 75% dei calabresi il risultato delle regionali in Calabria non cambierà nulla in termini di impatto sulla vita dei cittadini. $RegionaliCalabria $maratonaYoutrend - X Vai su X
***Flash ANSIA*** Sale l'attesa per le regionali. Secondo un instant poll delle 21:30, il 95% dei calabresi sta vedendo la Juve.*** Vai su Facebook
Elezioni Regionali Calabria 2025: Occhiuto verso la riconferma - L'instant poll YouTrend per Sky TG24 e tutti gli altri istituti fotografano una vittoria schiacciante di Roberto Occhiuto. Scrive youtrend.it
Elezioni regionali Calabria, il 2 ottobre il confronto tra Occhiuto e Tridico su Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali Calabria, il 2 ottobre il confronto tra Occhiuto e Tridico su Sky TG24 ... Riporta tg24.sky.it