Il governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria Roberto Occhiuto a valanga, al 57-61%, secondo instant poll e prima proiezioni. Riconosciuto il suo grande lavoro in regione, i cittadini hanno parlato chiaro. Lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico al 38-42%, Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) tra lo 0 e il 2%. Ribadendo che è il quadro che emerge dall’instant poll di Youtrend per Skytg24 e che per tutto il pomeriggio si avvicenderanno proiezioni e dati, segnaliamo un altro dato trionfale. Una vittoria nella vittoria. Secondo lo stesso instant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto Fratelli d’Italia è quotato tra il 15 e il 19%, e sarebbe il primo partito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli Instant poll di Sky Tg24 seppelliscono il M5S. L’ironia di Bignami: “Complimenti, Conte e Schlein distruggono la sinistra”