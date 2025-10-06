Gli imbarchi commerciali da Villa San Giovanni si spostano a Reggio Calabria | i dettagli

Reggiotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal prossimo 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San Giovanni con arrivo sempre a Tremestieri.A comunicarlo è FS. Lo spostamento si è reso necessario per consentire. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imbarchi - commerciali

imbarchi commerciali villa sanBluferries, dal 13 ottobre gli imbarchi dei mezzi commerciali si sostano da Villa a Reggio Calabria - REGGIO CALABRIA Dal prossimo 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San ... Da msn.com

imbarchi commerciali villa sanBluferries: dal 13 ottobre gli imbarchi dei mezzi commerciali si spostano da Villa San Giovanni a Reggio Calabria per 60 giorni di lavori - Il programma delle corse dei mezzi commerciali prevede, nell’arco delle 24 ore, partenze al minuto 30 di ogni ora, sia dal porto di Reggio Calabria che da quello di Tremestieri, tutti i giorni, compre ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Imbarchi Commerciali Villa San