Gli imbarchi commerciali da Villa San Giovanni si spostano a Reggio Calabria | i dettagli
Dal prossimo 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San Giovanni con arrivo sempre a Tremestieri.A comunicarlo è FS. Lo spostamento si è reso necessario per consentire. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
