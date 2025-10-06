Matt Hardy è pronto a riscrivere la storia ancora una volta. Gli Hardy Boyz affronteranno gli NXT Tag Team Champions, I DarkState, in un Winner Takes All Match il 7 ottobre. In palio non ci saranno solo i titoli di coppia di NXT, ma anche i TNA World Tag Team Titles, attualmente detenuti dagli Hardys. La loro ultima apparizione alla WWE risale a Roadblock, a marzo, dove avevano difeso con successo i titoli TNA contro I Fraxiom. Ora, però, la posta in gioco è ancora più alta. In un tweet, Matt Hardy ha parlato del ritorno degli Hardys alla WWE e dell’importanza di questo incontro, sottolineando come la missione sia tutta legata all’eredità che vogliono lasciare: “La prossima settimana a #WWENXT sarà Titolo contro Titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Gli Hardy Boyz puntano alla gloria: "Abbiamo bisogno dei titoli NXT"