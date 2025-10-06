Gli avvocati si arrendono: esclusione ufficiale dal campionato Nessuno sconto dalla FIGC"> La Figc sta stringendo le maglie e ora le sanzioni sono diventate davvero pesanti per i club calcistici italiani. La FIGC ha adottato negli ultimi anni una linea molto rigida nei confronti dei club che non rispettano i parametri economico-finanziari. Le regole, pensate per garantire la stabilità del calcio italiano, prevedono controlli approfonditi sui bilanci societari, sulla gestione dei debiti e sulla sostenibilità delle spese. Chi non rispetta questi standard rischia sanzioni severe, che vanno dalle multe salate fino alla penalizzazione in classifica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

