Firenze, 6 ottobre 2025 – Un confronto per parlare del futuro economico e sociale di Firenze. Martedì 7 ottobre, alle 18, nella sede di Cna Firenze Metropolitana, in via Alamanni 31, si terrà un faccia a faccia tra i candidati al Consiglio regionale della Toscana per il collegio Firenze 1. Parteciperanno Andrea Vannucci (Partito Democratico), Lorenzo Masi (Movimento 5 Stelle), Guglielmo Mossuto (Lega per Salvini), Maria Piera Fusi (Toscana Rossa), Francesco Casini (Casa Riformista) e Nicola Nascosti (Forza Italia). “Abbiamo organizzato questo appuntamento – sottolinea il presidente di Cna Firenze Metropolitana, Francesco Amerighi – per dare alle imprese fiorentine l’opportunità di ascoltare i candidati e di confrontarsi concretamente sulle priorità della Regione e sul modo in cui le politiche regionali impattano sulla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli artigiani fiorentini incontrano i candidati regionali: confronto sulle sfide per il futuro della città