Gli ambasciatori linguistici portano il tedesco nelle aule scolastiche | la nuova iniziativa del Goethe-Institut prende il via a ottobre

Orizzontescuola.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da questo mese, il Goethe-Institut lancia una nuova iniziativa per promuovere la lingua tedesca nelle scuole italiane. 20 ambasciatori e ambasciatrici del tedesco visiteranno le classi che aderiscono per tenere lezioni di prova nella fase di orientamento. Gli ambasciatori – per lo più giovani studenti che studiano tedesco all’università o trascorrono un semestre . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

