Gli ambasciatori linguistici portano il tedesco nelle aule scolastiche | la nuova iniziativa del Goethe-Institut prende il via a ottobre
A partire da questo mese, il Goethe-Institut lancia una nuova iniziativa per promuovere la lingua tedesca nelle scuole italiane. 20 ambasciatori e ambasciatrici del tedesco visiteranno le classi che aderiscono per tenere lezioni di prova nella fase di orientamento. Gli ambasciatori – per lo più giovani studenti che studiano tedesco all'università o trascorrono un semestre
In questa notizia si parla di: ambasciatori - linguistici
