Gli adolescenti al tempo del digitale lo psicanalista Luigi Ballerini ospite del Rotary Cesena

Controllati ma non visti. Desiderosi di avere accanto un adulto affidabile che li ascolti, li renda visibili, giustifichi i loro errori. Ecco la fotografia degli adolescenti al tempo del digitale e delle chatbot che simulano gli umani, tracciata da uno psicanalista scrittore che ai ragazzi dedica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Adolescenti più di otto ore al giorno davanti allo schermo: lo scorrimento infinito definito “cocaina comportamentale” attiva la dopamina e genera dipendenza programmata ... - Le piattaforme digitali hanno trasformato lo spazio pubblico contemporaneo in meno di vent'anni, diventando il luogo principale dove milioni di persone si informano, comunicano e costruiscono relazion ... Secondo orizzontescuola.it

Smartphone: vero nemico degli adolescenti o capro espiatorio? - Uso dello smartphone in età evolutiva: tra rischi educativi e opportunità di crescita, il confronto tra psicoanalisi e neuroscienze. Lo riporta agendadigitale.eu