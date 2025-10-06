Gli adolescenti al tempo del digitale lo psicanalista Luigi Ballerini ospite del Rotary Cesena

Cesenatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controllati ma non visti. Desiderosi di avere accanto un adulto affidabile che li ascolti, li renda visibili, giustifichi i loro errori. Ecco la fotografia degli adolescenti al tempo del digitale e delle chatbot che simulano gli umani, tracciata da uno psicanalista scrittore che ai ragazzi dedica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: adolescenti - tempo

Adolescenti più di otto ore al giorno davanti allo schermo: lo scorrimento infinito definito “cocaina comportamentale” attiva la dopamina e genera dipendenza programmata ... - Le piattaforme digitali hanno trasformato lo spazio pubblico contemporaneo in meno di vent'anni, diventando il luogo principale dove milioni di persone si informano, comunicano e costruiscono relazion ... Secondo orizzontescuola.it

adolescenti tempo digitale psicanalistaSmartphone: vero nemico degli adolescenti o capro espiatorio? - Uso dello smartphone in età evolutiva: tra rischi educativi e opportunità di crescita, il confronto tra psicoanalisi e neuroscienze. Lo riporta agendadigitale.eu

Cerca Video su questo argomento: Adolescenti Tempo Digitale Psicanalista