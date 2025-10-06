Glen Powell provino Glee | scopri il ruolo per cui ha aspirato

scoperte e aneddoti sulla carriera di Glen Powell. Nel panorama delle produzioni televisive, alcuni attori hanno avuto opportunità che, per motivi diversi, non si sono concretizzate. Tra questi, Glen Powell ha rivelato dettagli interessanti riguardo a un suo tentativo di entrare nel cast di una celebre serie creata da Ryan Murphy. Questa testimonianza offre uno spaccato sulle dinamiche delle audizioni e sulle scelte di casting nel mondo dello spettacolo. la candidatura fallita per “Glee”. il ruolo e il processo di selezione. Durante un’intervista rilasciata al podcast Therapuss, Glen Powell ha raccontato di aver partecipato a un provino per ottenere il ruolo di Sam Evans nella serie “Glee”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Glen Powell provino Glee: scopri il ruolo per cui ha aspirato

