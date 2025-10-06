Giuseppe Santopaolo morto a 53 anni lutto a Qualiano | il sindaco lo aveva salvato in strada

Lutto a Qualiano per la morte del 53enne. Era stato soccorso in strada dal sindaco De Leonardis e dal 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giuseppe - santopaolo

Evento splendido! Avremmo ascoltato per ore gli autori Dr Giuseppe Monfrecola e Prof Ssa Anna Palmieri per la creatività, i contenuti, lo stile. Il libro Sole, Cute e Mito rappresenta sicuramente un contributo prezioso alla Collana di divulgazione Rogiosi Editor Vai su Facebook

Giuseppe Santopaolo morto a 53 anni, lutto a Qualiano: il sindaco lo aveva salvato in strada - Era stato soccorso in strada dal sindaco De Leonardis e dal 118. Lo riporta fanpage.it

Colpito da infarto mentre faceva jogging, morto titolare del bar Santopaolo - L’uomo era stato colpito da un arresto cardiaco mentre faceva jogging ... internapoli.it scrive