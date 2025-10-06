Giurie del trailers filmfest 2025 annunciate oggi
Il Trailers FilmFest 2025 si prepara ad accogliere una giuria di professionisti provenienti da diversi settori del cinema e della comunicazione. La selezione dei giudici, annunciata dalla direzione artistica composta da Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone, mira a garantire un’analisi approfondita e qualificata dei progetti finalisti nei vari concorsi in programma. L’evento si distingue per l’attenzione non solo alla qualità artistica, ma anche alla performance delle campagne promozionali associate ai trailer e ai poster. giuria per il premio al miglior trailer. La commissione incaricata di valutare i migliori trailer è composta da professionisti di spicco nel settore cinematografico e pubblicitario, scelti per la loro esperienza e competenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: giurie - trailers
