Giuliodori amaro | | Potevamo raddoppiare Poi abbiamo pagato due nostri errori

C’è tanto rammarico nelle parole di mister Giuliodori al termine della gara contro la Vigor. "Già nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per andare sul due a zero. È vero, abbiamo anche rischiato un paio di volte, ma sempre per nostri errori ", ammette il tecnico, sottolineando come la squadra fosse partita bene, con intensità e determinazione. Ma la ripresa ha cambiato completamente il corso della partita. "Nel secondo tempo nulla. Abbiamo commesso due errori quasi identici a quelli della prima frazione e li abbiamo pagati subito a caro prezzo. Con una squadra che ha qualità come il Senigallia è normale concedere qualcosa", prosegue Giuliodori, evidenziando come la Vigor abbia saputo sfruttare le disattenzioni dei biancoazzurri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

