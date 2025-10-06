Giulio Scarpati e il ritorno di Un Medico in famiglia | I remake non mi piacciono bisognerebbe inventare qualcosa
Giulio Scarpati ha rivelato se tornerebbe a interpretare il personaggio di Lele Martini in Un Medico in Famiglia, se dovesse esserci una remake della serie. "I remake mi piacciono meno, bisognerebbe inventarsi qualcosa di nuovo, non mi sottrarrei". Già altri membri del cast si sono espressi a riguardo, a cominciare da Lino Banfi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
