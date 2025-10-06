Inter News 24 Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sull’ultima sconfitta contro in nerazzurri in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a DAZN nel pre partita dell’ultima sconfitta contro l’ Inter. BELLE PARTITE CONTRO NAPOLI E INTER – «Siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo fatto due belle partite contro grandi squadre quali Napoli e Inter pur perdendo, il pareggio contro la Fiorentina con una buona prestazione, le vittorie in due scontri diretti contro Parma e Lecce. Un inizio che rispecchia quanto ci siamo prefissati e quella che è la nostra dimensione attuale, andiamo avanti con ottimismo e voglia di migliorarci sempre». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giulini: «Contro l’Inter il Cagliari ha fatto una bella partita, l’inizio di stagione…»