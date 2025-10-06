Giulini | Contro l’Inter il Cagliari ha fatto una bella partita l’inizio di stagione…

Inter News 24 Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sull’ultima sconfitta contro in nerazzurri in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Tommaso Giulini, presidente del  Cagliari, ha parlato a DAZN nel pre partita dell’ultima sconfitta contro l’ Inter. BELLE PARTITE CONTRO NAPOLI E INTER – «Siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo fatto due belle partite contro grandi squadre quali Napoli e Inter pur perdendo, il pareggio contro la Fiorentina con una buona prestazione, le vittorie in due scontri diretti contro Parma e Lecce. Un inizio che rispecchia quanto ci siamo prefissati e quella che è la nostra dimensione attuale, andiamo avanti con ottimismo e voglia di migliorarci sempre». 🔗 Leggi su Internews24.com

