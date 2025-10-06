Giuliacci non si tiene | Basta con i bufalari La verità sul ritorno del caldo

Per una volta il colonnello Mario Giuliacci non snocciola le accurate previsioni del tempo per cui è famoso in tv e sul web, L'esperto in un video su YouTube si scaglia contro i " bufalari del meteo ". A chi si riferisce? A coloro che scrivono e diffondono l'idea che "dopo 4-5 giorni di freddo, arriverà il caldo. Ma quando mai? Ma si scambia il caldo con il rialzo termico", tuona il meteorologo. Parliamo di numeri. "Se io passo da 28°C a 35°C posso dire che arriva il caldo", premette Giuliacci. "Ma se passerò in questi giorni da una temperatura di 17-18 gradi, come sarà su gran parte del Centro-Nord, e arrivo a 22-23°C", afferma sul canale MeteoGiuliacci, "non è caldo", è soltanto "uno sbalzo termico, verso temperature gradevoli". 🔗 Leggi su Iltempo.it

