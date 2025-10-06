Giulia Schiff tutti gli otto imputati di violenza sono assolti dal tribunale di Latina Derubricato un reato
Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Si è pronunciato così il giudice monocratico del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, nel processo che vedeva otto ex allievi piloti dell’Aeronautica militare accusati di nonnismo, violenza privata e lesioni ai danni dell’allora collega Giulia Schiff. Il pubblico ministero Antonio Sgarrella aveva chiesto la loro condanna a un anno di reclusione ciascuno. I fatti risalgono al 2018, quando si tenne il cosiddetto “ battesimo del volo ” della giovane all’aeroporto militare “Enrico Comani”, sede del 70° Stormo di Latina. Una prassi in cui, secondo l’accusa, Giulia Schiff fu colpita con decine di frustate con dei fuscelli, spinta contro l’ala di un aereo e, infine, gettata in una piscina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan
