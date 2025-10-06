Giulia Schiff tutti assolti gli ex allievi piloti accusati di averla frustata durante il battesimo del volo

Il battesimo del volo a cui il 4 aprile 2018 fu sottoposta Giulia Schiff, 26enne veneziana di Mira che all'epoca era una giovane allieva pilota al 70esimo stormo all'aeroporto Comani di Latina Scalo, non è un reato. È quanto deciso dal tribunale di Latina nel processo che vedeva otto ex allievi.

