Giulia Schiff tutti assolti gli ex allievi piloti accusati di averla frustata durante il battesimo del volo

6 ott 2025

Il battesimo del volo a cui il 4 aprile 2018 fu sottoposta Giulia Schiff, 26enne veneziana di Mira che all'epoca era una giovane allieva pilota al 70esimo stormo all'aeroporto Comani di Latina Scalo, non è un reato. È quanto deciso dal tribunale di Latina nel processo che vedeva otto ex allievi. 🔗 Leggi su Today.it

giulia schiff tutti assoltiGiulia Schiff, tutti gli otto imputati di violenza sono assolti dal tribunale di Latina. Derubricato un reato - Il giudice di Latina ha stabilito che "il fatto non sussiste" per il contestato "battesimo del volo" all'aeroporto militare ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

giulia schiff tutti assoltiGiulia Schiff, tutti assolti nel caso di violenze e nonnismo in aeroporto a Latina - In un'aula del Tribunale di Latina si è chiusa oggi, 6 ottobre, una pagina controversa della cronaca giudiziaria italiana: otto ex allievi piloti dell'Aeronautica Militare sono stati assolti con formu ... Come scrive msn.com

