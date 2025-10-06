Giulia Schiff perde in tribunale con l’aeronautica militare | non ci fu nonnismo La pilota è in Israele dopo gli anni a Kiev

Tutti assolti perché il fatto non sussiste. È la sentenza pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Latina, Mario La Rosa, nel processo che vedeva otto ex allievi piloti dell’aeronautica militare accusati di violenza privata e lesioni ai danni dell’allora collega Giulia Schiff, per i quali il pubblico ministero Antonio Sgarrella chiedeva la condanna a un anno di reclusione ciascuno.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Rei (@robertarei) I fatti risalgono al 2018, quando si tenne il cosiddetto “battesimo del volo” della giovane all’aeroporto militare “Enrico Comani”, sede del 70° Stormo di Latina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Giulia Schiff perde in tribunale con l'aeronautica militare: non ci fu nonnismo. La pilota è in Israele dopo gli anni a Kiev

