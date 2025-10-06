Giulia Schiff perde in tribunale con l’aeronautica militare | non ci fu nonnismo La pilota è in Israele dopo gli anni a Kiev
Tutti assolti perché il fatto non sussiste. È la sentenza pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Latina, Mario La Rosa, nel processo che vedeva otto ex allievi piloti dell’aeronautica militare accusati di violenza privata e lesioni ai danni dell’allora collega Giulia Schiff, per i quali il pubblico ministero Antonio Sgarrella chiedeva la condanna a un anno di reclusione ciascuno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rei (@robertarei) I fatti risalgono al 2018, quando si tenne il cosiddetto “battesimo del volo” della giovane all’aeroporto militare “Enrico Comani”, sede del 70° Stormo di Latina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: giulia - schiff
Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan
Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan
Giulia Schiff, pm chiede un anno di carcere per 8 militari: “Sottoposta a battesimo del volo violento”
Giulia Schiff e il "battesimo del volo". Le difese: «Nessuna prova, assolveteli» Parola alle difese degli otto militari imputati accusati di lesioni e violenza privata. I fatti nel 2018. «La Schiff consapevole del rito, non c’è stata da parte sua… - X Vai su X
Un anno di reclusione. È la condanna chiesta al tribunale di Latina dal pm Antonio Sgarrella per gli otto militari dell’Aeronautica accusati di atti di nonnismo contro la pilota Giulia Schiff. I fatti risalgono ad aprile 2018, durante il cosiddetto “battesimo del volo” al Vai su Facebook
Giulia Schiff, tutti gli otto imputati di violenza sono assolti dal tribunale di Latina. Derubricato un reato - Il giudice di Latina ha stabilito che "il fatto non sussiste" per il contestato "battesimo del volo" all'aeroporto militare ... Da ilfattoquotidiano.it
Assolti gli otto commilitoni della veneziana Giulia Schiff: "Il fatto non sussiste" - Erano accusati di violenza privata e lesioni in relazione al cosiddetto "battesimo del volo", episodio avvenuto nel 2018 ... Lo riporta rainews.it