Giulia Schiff nessun colpevole per il battesimo del volo Assolti gli 8 militari dell’Aeronautica | la reazione di lei in aula col passeggino

Sono stati tutti assolti «perché il fatto non sussiste» gli otto militari finiti sotto processo perché accusati atti di nonnismo nei confronti della pilota Giulia Schiff. Il giudice Mario La Rosa del tribunale di Latina ha riqualificato i reati contestati, cioè violenza privata e lesioni, riducendoli a percosse, per poi prosciogliere tutti gli imputati. Una decisione che ribalta la richiesta del pm Antonio Sgarrella, che aveva sollecitato condanne a un anno di reclusione per ciascuno degli ex allievi piloti del 70° Stormo. Che cosa successe durante il «battesimo del volo». Al centro della vicenda c’era il cosiddetto battesimo del volo di Giulia Schiff all’aeroporto militare «Enrico Comani» di Latina Scalo. 🔗 Leggi su Open.online

