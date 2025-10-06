Giulia Schiff assolti gli 8 militari dell’aeronautica accusati di nonnismo
Tutti assolti perché il fatto non sussiste. È la sentenza del tribunale di Latina nel processo a 8 ex allievi piloti dell'aeronautica militare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: giulia - schiff
Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan
Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan
Giulia Schiff, pm chiede un anno di carcere per 8 militari: “Sottoposta a battesimo del volo violento”
Giulia Schiff e il "battesimo del volo". Le difese: «Nessuna prova, assolveteli» Parola alle difese degli otto militari imputati accusati di lesioni e violenza privata. I fatti nel 2018. «La Schiff consapevole del rito, non c’è stata da parte sua… - X Vai su X
Un anno di reclusione. È la condanna chiesta al tribunale di Latina dal pm Antonio Sgarrella per gli otto militari dell’Aeronautica accusati di atti di nonnismo contro la pilota Giulia Schiff. I fatti risalgono ad aprile 2018, durante il cosiddetto “battesimo del volo” al Vai su Facebook
Giulia Schiff, assolti gli 8 ex allievi piloti: il pm chiedeva un anno di reclusione ciascuno per il 'battesimo del volo' della 26enne, umiliata e pestata dai colleghi - È stata pronunciata la sentenza dal giudice monocratico del tribunale di Latina, Mario La Rosa, riguardo il processo che vedeva ... msn.com scrive
Nonnismo al Comani, tutti assolti gli 8 militari accusati da Giulia Schiff - Con questa formula il giudice monocratico Mario La Rosa ha assolto gli otto ex allievi piloti dell’Aeronautica militare imputati per violenza privata e lesioni ai danni ... Da latina24ore.it