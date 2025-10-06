Giulia Schiff assolti ex allievi accusati di violenze in Aeronautica
Tutti assolti perché "il fatto non sussiste". Con questa formula si è chiuso il processo a carico di otto ex allievi piloti dell’Aeronautica militare, accusati di violenza privata e lesioni nei confronti dell’allora collega Giulia Schiff. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Latina, Mario La Rosa. Il pubblico ministero Antonio Sgarrella aveva chiesto per ciascuno degli imputati una condanna a un anno di reclusione. L’episodio risale al 2018, durante il cosiddetto "battesimo del volo" all’aeroporto militare Enrico Comani di Latina, sede del 70esimo Stormo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
