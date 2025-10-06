Giulia Schiff assolti ex allievi accusati di violenze in Aeronautica

Tg24.sky.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti assolti perché "il fatto non sussiste". Con questa formula si è chiuso il processo a carico di otto ex allievi piloti dell’Aeronautica militare, accusati di violenza privata e lesioni nei confronti dell’allora collega Giulia Schiff. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Latina, Mario La Rosa. Il pubblico ministero Antonio Sgarrella aveva chiesto per ciascuno degli imputati una condanna a un anno di reclusione. L’episodio risale al 2018, durante il cosiddetto "battesimo del volo" all’aeroporto militare Enrico Comani di Latina, sede del 70esimo Stormo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

giulia schiff assolti ex allievi accusati di violenze in aeronautica

© Tg24.sky.it - Giulia Schiff, assolti ex allievi accusati di violenze in Aeronautica

In questa notizia si parla di: giulia - schiff

Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan

Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan

Giulia Schiff, pm chiede un anno di carcere per 8 militari: “Sottoposta a battesimo del volo violento”

giulia schiff assolti exGiulia Schiff, assolti gli 8 ex allievi piloti: il pm chiedeva un anno di reclusione ciascuno per il 'battesimo del volo' della 26enne, umiliata e... - È stata pronunciata la sentenza dal giudice monocratico del tribunale di Latina, Mario La Rosa, ... Si legge su msn.com

giulia schiff assolti exGiulia Schiff, tutti assolti gli ex allievi piloti dell'Aeronautica accusati di averla frustata - Secondo le accuse, gli otto commilitoni avrebbero frustato con dei fuscelli la collega per poi spingerla contro l'ala di un aereo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giulia Schiff Assolti Ex